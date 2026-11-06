Paternò, manca l’acqua in diverse zone: tante segnalazioni, AMA prevede il ripristino in serata
Numerose segnalazioni da Chiesa Nuova, Quattro Canti e diverse vie del centro. Famiglie senza acqua e disagi per i residenti. AMA prevede il ripristino in serata.
PATERNÒ – Sono davvero tante le segnalazioni arrivate nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 6 novembre, alla redazione di 95047.it da parte di cittadini che lamentano problemi nell'erogazione dell'acqua in diverse zone di Paternò.
Numerosi residenti riferiscono di essere rimasti senza acqua nelle proprie abitazioni, lamentando soprattutto la mancanza di comunicazioni preventive e chiedendo chiarimenti sulle cause del disservizio.
Le zone interessate: segnalazioni anche da Chiesa Nuova
Le segnalazioni ricevute dalla nostra redazione riguardano diverse strade e quartieri della città, in particolare:
Zona Chiesa Nuova
Zona Quattro Canti
Via Russo
Via Giovan Battista Nicolosi
Via Duca degli Abruzzi
Via Vittorio Emanuele, in alcuni tratti
Piazza Regina Margherita
L'elevato numero di segnalazioni evidenzia disagi che interessano più zone della città, anche se al momento non è ancora chiara l'effettiva estensione del problema.
Cittadini esasperati: «Siamo senza acqua e nessuno ci ha avvisati»
Tra le segnalazioni arrivate a 95047.it anche quella di una residente di via Russo, che ha sottolineato le difficoltà affrontate dalle famiglie con bambini e dalle persone con disabilità.
Altri cittadini chiedono almeno una comunicazione per conoscere le ragioni dell'interruzione e i tempi necessari al ripristino del servizio.
AMA risponde a 95047.it: ripristino previsto in serata
La redazione di 95047.it ha contattato direttamente AMA per chiedere chiarimenti sui disservizi segnalati.
La società ha comunicato che il problema dovrebbe essere risolto nel corso della serata di oggi, venerdì 6 novembre, con il conseguente ripristino dell'erogazione idrica.
Si tratta, al momento, di una previsione e non di una conferma dell'avvenuto ripristino.
95047.it continuerà a monitorare la situazione, dando spazio alle segnalazioni dei cittadini e agli eventuali aggiornamenti sul ritorno alla normalità.