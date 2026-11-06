Confindustria Catania, il paternese Attilio Lombardo all'assemblea con il ministro Foti

Attilio Lombardo tra i protagonisti dell'incontro a Catania

CATANIA – Anche il paternese Attilio Lombardo, presidente della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania, ha partecipato oggi, giovedì 5 novembre, all'evento “Ecosistema Confindustria Catania”, organizzato nello storico Monastero dei Benedettini in occasione dei 100 anni dell'associazione.

Un importante appuntamento dedicato al futuro economico della Sicilia, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e universitario, alla presenza del ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti.

Al centro dell'incontro le prospettive di crescita delle imprese siciliane, gli investimenti, l'innovazione tecnologica e il miglioramento delle infrastrutture.

Il ministro Foti ha sottolineato l'importanza dei fondi europei e delle politiche di coesione per sostenere lo sviluppo economico e la transizione ecologica.

La presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi Ferruzzi, ha invece richiamato l'attenzione sulle difficoltà che affrontano le aziende siciliane, dai costi energetici agli svantaggi legati all'insularità, evidenziando la necessità di garantire continuità agli investimenti anche dopo il PNRR.

Spazio anche al ruolo dell'Università di Catania, con il rettore Enrico Foti che ha ribadito l'importanza della formazione, della ricerca e della valorizzazione dei giovani per creare nuove opportunità lavorative in Sicilia.

La partecipazione di Attilio Lombardo rappresenta anche una presenza paternese in un importante contesto economico regionale. Alla guida della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania, Lombardo è impegnato nel confronto sui temi del credito, del sostegno alle imprese e dello sviluppo del territorio.

Dall'assemblea è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e università per rendere la Sicilia più competitiva e offrire nuove prospettive di crescita e occupazione.