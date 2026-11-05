Spazzamento stradale Paternò, pulizia delle strade venerdì 6 novembre: ecco tutte le vie interessate

Nuovi interventi di pulizia urbana a Paternò nella giornata di venerdì 6 novembre. Ecco l'elenco completo delle strade e delle piazze interessate

PATERNÒ – Proseguono gli interventi di spazzamento e pulizia delle strade cittadine. Per la giornata di domani, venerdì 6 novembre 2026, è previsto un nuovo programma di interventi che interesserà diverse vie, vicoli e piazze del territorio comunale.

Le operazioni rientrano nelle attività di pulizia urbana e riguarderanno le seguenti zone:

Via Maggiore Toselli

Via Bonaccorsi Provvidenza Virgillito

Via Costanza D'Altavilla

Via degli Svevi

Via dei Normanni

Via Freni

Via Gangia

Via Garzia

Via Giuseppe Verdi

Via Moncada

Via Ospedale

Via Ospedaletto

Via Puglisi

Via S. Antoniello

Via Torre

Vico Ventimiglia

Piazza Madonna della Consolazione

Piazzale Stupor Mundi

Nel programma figurano inoltre le indicazioni «degli Svevi» e «Scalinata», riportate separatamente nell'elenco degli interventi.

Si invitano i cittadini residenti nelle zone interessate a prestare attenzione alle eventuali indicazioni e alla segnaletica temporanea presente lungo le strade, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.

Gli interventi sono programmati per venerdì 6 novembre.