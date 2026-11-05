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Spazzamento stradale

Paternò, pulizia delle strade venerdì 6 novembre: ecco tutte le vie interessate

Nuovi interventi di pulizia urbana a Paternò nella giornata di venerdì 6 novembre. Ecco l'elenco completo delle strade e delle piazze interessate

A cura di Redazione
05 novembre 2026 20:14
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PATERNÒ – Proseguono gli interventi di spazzamento e pulizia delle strade cittadine. Per la giornata di domani, venerdì 6 novembre 2026, è previsto un nuovo programma di interventi che interesserà diverse vie, vicoli e piazze del territorio comunale.

Le operazioni rientrano nelle attività di pulizia urbana e riguarderanno le seguenti zone:

  • Via Maggiore Toselli

  • Via Bonaccorsi Provvidenza Virgillito

  • Via Costanza D'Altavilla

  • Via degli Svevi

  • Via dei Normanni

  • Via Freni

  • Via Gangia

  • Via Garzia

  • Via Giuseppe Verdi

  • Via Moncada

  • Via Ospedale

  • Via Ospedaletto

  • Via Puglisi

  • Via S. Antoniello

  • Via Torre

  • Vico Ventimiglia

  • Piazza Madonna della Consolazione

  • Piazzale Stupor Mundi

Nel programma figurano inoltre le indicazioni «degli Svevi» e «Scalinata», riportate separatamente nell'elenco degli interventi.

Si invitano i cittadini residenti nelle zone interessate a prestare attenzione alle eventuali indicazioni e alla segnaletica temporanea presente lungo le strade, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.

Gli interventi sono programmati per venerdì 6 novembre.

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