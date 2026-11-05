Paternò, pulizia delle strade venerdì 6 novembre: ecco tutte le vie interessate
Nuovi interventi di pulizia urbana a Paternò nella giornata di venerdì 6 novembre. Ecco l'elenco completo delle strade e delle piazze interessate
PATERNÒ – Proseguono gli interventi di spazzamento e pulizia delle strade cittadine. Per la giornata di domani, venerdì 6 novembre 2026, è previsto un nuovo programma di interventi che interesserà diverse vie, vicoli e piazze del territorio comunale.
Le operazioni rientrano nelle attività di pulizia urbana e riguarderanno le seguenti zone:
Via Maggiore Toselli
Via Bonaccorsi Provvidenza Virgillito
Via Costanza D'Altavilla
Via degli Svevi
Via dei Normanni
Via Freni
Via Gangia
Via Garzia
Via Giuseppe Verdi
Via Moncada
Via Ospedale
Via Ospedaletto
Via Puglisi
Via S. Antoniello
Via Torre
Vico Ventimiglia
Piazza Madonna della Consolazione
Piazzale Stupor Mundi
Nel programma figurano inoltre le indicazioni «degli Svevi» e «Scalinata», riportate separatamente nell'elenco degli interventi.
Si invitano i cittadini residenti nelle zone interessate a prestare attenzione alle eventuali indicazioni e alla segnaletica temporanea presente lungo le strade, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.
Gli interventi sono programmati per venerdì 6 novembre.