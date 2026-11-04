++AGGIORNAMENTO A18, incidente di stamane: vittima 40enne e ferito 26enne, entrambi di Adrano

La vittima è Alessandro Fiorenza, operaio di 40 anni. Grave un giovane di 26 anni, anche lui di Adrano. Un terzo occupante è ricoverato a Messina

ADRANO – È Alessandro Fiorenza, operaio di 40 anni originario di Adrano, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 4 novembre, sull'autostrada A18 Catania-Messina, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, in direzione Messina.

Nell'incidente, avvenuto intorno alle 6:30, è rimasto gravemente ferito anche un giovane di 26 anni, residente ad Adrano, trasportato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Un terzo occupante dell'automobile, anch'egli in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Messina.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, la tragedia sarebbe stata provocata dal distacco improvviso della sponda posteriore di un camion che trasportava pietra lavica. Il materiale e la struttura metallica sarebbero finiti sulla carreggiata, provocando l'incidente che ha coinvolto la Fiat Panda guidata dal 40enne.

L'utilitaria è successivamente finita fuori strada. Per Alessandro Fiorenza non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, ambulanze del 118, Polizia Stradale e due elisoccorsi provenienti da Catania e Messina. Le operazioni di soccorso hanno causato pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e blocchi del traffico.

La tragedia ha colpito la comunità di Adrano. Il sindaco facente funzioni, Agatino Perni, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali di Alessandro Fiorenza.

La Polizia Stradale sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.