LUTTO A PATERNÒ Paternò piange Alfredo Reitano, campione italiano di bodybuilding: aveva 73 anni

Pioniere del bodybuilding negli anni Ottanta, fu maestro di tanti appassionati paternesi. Il commovente ricordo dell’amico Tony.

PATERNÒ – Si è spento all’età di 73 anni Alfredo Giuseppe Reitano, conosciuto a Paternò per essere stato uno dei pionieri del bodybuilding, disciplina sportiva particolarmente diffusa negli anni Ottanta.

Grande appassionato di culturismo fin da giovane, nel 1985 conquistò, secondo la testimonianza di un suo ex allievo, il titolo di campione italiano di bodybuilding. Per molti anni fu un punto di riferimento e un maestro per numerosi paternesi che si avvicinarono a questo sport.

A ricordarlo con affetto è Antonino Ciccia, conosciuto come Tony, suo amico ed ex allievo, che ha voluto condividere con la redazione di 95047.it un ricordo personale.

«Alfredo è stato un pioniere di questa disciplina e per molti anni è stato il mio maestro e quello di tanti altri paternesi. Lo voglio ricordare come una splendida persona, molto umile e tranquilla, appassionata fin da giovane del suo amato sport».

Tra gli allievi a cui Alfredo era particolarmente legato anche Luca Milazzo e Cinzia Ciccia, che hanno condiviso con lui la passione per il bodybuilding.

Poi il commovente saluto dell'amico Tony:

«Buon viaggio Alfredo, spero un giorno di rincontrarti lassù per allenarci nuovamente insieme! Riposa in pace. Il tuo amico Tony».

Con la sua scomparsa, Paternò perde una figura che ha contribuito a diffondere la passione per il bodybuilding tra diverse generazioni.

I funerali si svolgeranno oggi, martedì 3 novembre, alle ore 15:30, presso la Chiesa Ex Monastero.