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Paternò, pulizia delle strade il 5 novembre: controlla se c’è anche la tua via

Giovedì 5 novembre nuovo intervento di spazzamento a Paternò. Ecco l'elenco completo delle strade, dei vicoli e delle piazze interessate dalla pulizia. Converti in PDF

A cura di Redazione
04 novembre 2026 20:36
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Paternò, pulizia delle strade il 5 novembre: controlla se c’è anche la tua via -
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PATERNÒ – Proseguono gli interventi di pulizia e spazzamento delle strade cittadine. Per giovedì 5 novembre 2026 è previsto un nuovo turno che interesserà diverse vie, vicoli e piazze del territorio comunale.

Di seguito l'elenco delle strade interessate dallo spazzamento:

  • Cortile Morina

  • Via A. Chiara

  • Via Balatelle (parte)

  • Via Circumvallazione (parte)

  • Via Milazzo

  • Via Padre S. Di Stefano

  • Via Strano

  • Vico Alessi

  • Vico Borrate

  • Vico Dionigi

  • Vico Ottaviano

  • Piazza Carlo Alberto

  • Piazza Purgatorio

  • Via A. Saffi

  • Via Altarino

  • Via Asmara

  • Via Baratta

  • Via Cuneo

  • Via F. Baracca

  • Via Fratelli Bandiera

  • Via Genova

  • Via Gorizia

  • Via Madre Teresa

  • Via Marsala

  • Via Monfalcone

  • Via Padova

  • Via Pola

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea eventualmente presente, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.

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