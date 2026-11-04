Paternò, pulizia delle strade il 5 novembre: controlla se c’è anche la tua via
Giovedì 5 novembre nuovo intervento di spazzamento a Paternò. Ecco l'elenco completo delle strade, dei vicoli e delle piazze interessate dalla pulizia. Converti in PDF
PATERNÒ – Proseguono gli interventi di pulizia e spazzamento delle strade cittadine. Per giovedì 5 novembre 2026 è previsto un nuovo turno che interesserà diverse vie, vicoli e piazze del territorio comunale.
Di seguito l'elenco delle strade interessate dallo spazzamento:
Cortile Morina
Via A. Chiara
Via Balatelle (parte)
Via Circumvallazione (parte)
Via Milazzo
Via Padre S. Di Stefano
Via Strano
Vico Alessi
Vico Borrate
Vico Dionigi
Vico Ottaviano
Piazza Carlo Alberto
Piazza Purgatorio
Via A. Saffi
Via Altarino
Via Asmara
Via Baratta
Via Cuneo
Via F. Baracca
Via Fratelli Bandiera
Via Genova
Via Gorizia
Via Madre Teresa
Via Marsala
Via Monfalcone
Via Padova
Via Pola
I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea eventualmente presente, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.