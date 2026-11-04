Paternò, pulizia delle strade il 5 novembre: controlla se c’è anche la tua via

Giovedì 5 novembre nuovo intervento di spazzamento a Paternò. Ecco l'elenco completo delle strade, dei vicoli e delle piazze interessate dalla pulizia. Converti in PDF

PATERNÒ – Proseguono gli interventi di pulizia e spazzamento delle strade cittadine. Per giovedì 5 novembre 2026 è previsto un nuovo turno che interesserà diverse vie, vicoli e piazze del territorio comunale.

Di seguito l'elenco delle strade interessate dallo spazzamento:

Cortile Morina

Via A. Chiara

Via Balatelle (parte)

Via Circumvallazione (parte)

Via Milazzo

Via Padre S. Di Stefano

Via Strano

Vico Alessi

Vico Borrate

Vico Dionigi

Vico Ottaviano

Piazza Carlo Alberto

Piazza Purgatorio

Via A. Saffi

Via Altarino

Via Asmara

Via Baratta

Via Cuneo

Via F. Baracca

Via Fratelli Bandiera

Via Genova

Via Gorizia

Via Madre Teresa

Via Marsala

Via Monfalcone

Via Padova

Via Pola

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea eventualmente presente, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.