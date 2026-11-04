A18 GRAVE INCIDENTE A18, grave incidente dopo Giarre: due elisoccorsi, autostrada bloccata in entrambe le direzioni

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Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e due elisoccorsi provenienti da Catania e Messina.

CATANIA – Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 4 novembre, sull'autostrada A18 Catania-Messina, nel tratto successivo allo svincolo di Giarre, in direzione Messina.

Secondo le prime segnalazioni, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 7:00, all'altezza del chilometro 55+900, nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo.

Stando alle prime informazioni, un'autovettura sarebbe finita in una scarpata per cause ancora da accertare. La dinamica dell'incidente è tuttora in fase di ricostruzione.

Imponente il dispositivo di soccorso intervenuto sul posto, con ambulanze, squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Stradale. Presenti anche due elisoccorsi, uno proveniente da Catania e l'altro da Messina, per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Autostrada bloccata in entrambe le direzioni. Secondo le segnalazioni giunte alla nostra redazione, il traffico è rimasto completamente fermo sia verso Catania sia verso Messina. Il blocco potrebbe essere legato anche alle operazioni degli elisoccorsi.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e automobilisti fermi. Si raccomanda di verificare la situazione del traffico prima di imboccare l'A18 e valutare percorsi alternativi.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.

Seguono aggiornamenti.