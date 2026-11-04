Aggiornamenti sull'incidente del 1° novembre. Paternò, 29enne investito in via Vittorio Emanuele: fratture al naso e alle braccia

Il giovane avrebbe riportato fratture al naso e alle braccia. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'investimento.

PATERNÒ – Emergono nuovi particolari sulle condizioni del 29enne di nazionalità marocchina rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto nella notte del 1° novembre, poco prima delle 3:30, lungo via Vittorio Emanuele, nei pressi della rotatoria di Corso Sicilia, a poca distanza dall'Hotel Sicilia.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di 95047.it, il giovane avrebbe riportato una frattura al naso e altre fratture alle braccia. Nel pomeriggio di oggi, 3 novembre, è stata inoltre riferita la sua presenza nell'area di astanteria del Pronto Soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.

La dinamica dell'incidente presenta ancora diversi aspetti da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il 29enne si sarebbe trovato sulla carreggiata quando è sopraggiunta una Peugeot 208, condotta da un 20enne del posto, che lo avrebbe investito.

Alcune ricostruzioni iniziali riferiscono che il giovane potesse essere disteso sull'asfalto al momento dell'impatto. Si tratta, tuttavia, di una circostanza che necessita ancora di conferme.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale Compagnia. Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale paternese per ricevere le cure necessarie.

Illesi il conducente della Peugeot e gli altri occupanti della vettura, rimasti scossi dall'accaduto.

Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a chiarire l'esatta dinamica dell'investimento e le circostanze che hanno portato al ferimento del 29enne.