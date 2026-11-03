Paternò, uomo soccorso in via Emanuele Bellia: sarebbe caduto da una scala
L'uomo, di circa 55 anni, sarebbe caduto mentre era impegnato in alcuni lavori, battendo la schiena. Sul posto un'ambulanza
PATERNÒ – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 3 novembre, in via Emanuele Bellia, dove un uomo sarebbe rimasto ferito a seguito di una caduta da una scala mentre era impegnato in alcuni lavori.
Secondo le prime informazioni raccolte dalla nostra redazione, ancora in attesa di conferme ufficiali, l'uomo, di circa 55 anni, si sarebbe trovato all'interno di un locale commerciale di prossima apertura quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto da una scala, battendo la schiena.
A seguito della caduta, avrebbe accusato forti dolori, tanto da non riuscire a muoversi autonomamente.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza, come documentano anche le fotografie giunte alla nostra redazione. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo.
Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute né l'entità delle eventuali lesioni riportate.
La dinamica dell'accaduto resta da confermare ufficialmente. Saranno eventuali ulteriori accertamenti a chiarire le circostanze dell'episodio.