Belpasso, minorenne aggredito fuori dal cinema: calci e pugni

Un minorenne sarebbe stato aggredito dopo aver invitato uno spettatore a non disturbare durante la proiezione

BELPASSO – Una serata al cinema con gli amici si sarebbe conclusa con una violenta aggressione ai danni di un minorenne. L'episodio sarebbe avvenuto a Belpasso, dove un ragazzo sarebbe stato picchiato all'uscita di una sala cinematografica per aver semplicemente chiesto a un altro spettatore di fare silenzio durante la proiezione.

A raccontare quanto accaduto è stata la madre del giovane attraverso un lungo messaggio pubblicato su Facebook, come riportato dal quotidiano La Sicilia, in un articolo firmato da Carmelo Aurite.

Secondo la ricostruzione della donna, il figlio si trovava al cinema insieme ad alcuni amici quando uno spettatore avrebbe iniziato a disturbare ripetutamente durante il film. Il ragazzo gli avrebbe chiesto educatamente di abbassare la voce, cercando successivamente di ignorare le provocazioni.

La situazione sarebbe precipitata al termine della proiezione. Mentre il giovane si dirigeva verso l'uscita insieme agli amici, sarebbe stato raggiunto alle spalle dall'altro spettatore, che lo avrebbe fatto cadere a terra e colpito ripetutamente, anche alla testa.

Gli amici sarebbero intervenuti per fermare l'aggressione, mentre il responsabile sarebbe riuscito ad allontanarsi.

La madre del minorenne ha affidato ai social tutta la propria indignazione, auspicando che le eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura possano contribuire all'identificazione dell'aggressore.

La donna chiede inoltre maggiore sicurezza nei luoghi frequentati dai giovani e provvedimenti concreti contro gli episodi di violenza.

Una vicenda che solleva preoccupazione, soprattutto per le modalità con cui, secondo il racconto della madre, una semplice richiesta di rispetto durante uno spettacolo si sarebbe trasformata in un'aggressione.