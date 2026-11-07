Paternò, pericolo al mercato: caditoia distrutta, una donna rischia di caderci dentro

Una donna avrebbe rischiato di cadere in una caditoia danneggiata nell'area del mercato settimanale. Le foto mostrano lastre rotte e un'apertura pericolosa.

PATERNÒ – Una situazione di pericolo è stata segnalata questa mattina, sabato 7 novembre 2026 nell'area dove si svolge il mercato settimanale di Paternò. Alcune lastre di cemento che coprono una caditoia per lo scolo delle acque risultano rotte e spostate, lasciando una pericolosa apertura nel terreno.

A documentare il problema è un cittadino che ha inviato alla redazione di 95047.it alcune fotografie, raccontando anche un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze serie.

Secondo la segnalazione, questa mattina una donna avrebbe rischiato di finire all'interno dell'apertura, mentre si trovava nell'area del mercato.

Le immagini mostrano chiaramente diversi elementi in cemento danneggiati, alcuni dei quali finiti all'interno del canale di scolo. Sono presenti anche rifiuti e vegetazione.

Una situazione che rappresenta un potenziale rischio per i cittadini, soprattutto durante il mercato settimanale, quando la zona viene frequentata da numerose persone, comprese famiglie e anziani.

La segnalazione vuole richiamare l'attenzione di chi di competenza, affinché venga effettuato un sopralluogo e si provveda alla messa in sicurezza dell'area, evitando possibili incidenti.

Fortunatamente, secondo quanto riferito dal cittadino, la donna sarebbe riuscita a evitare la caduta. Resta però la preoccupazione per una situazione che necessita di attenzione.