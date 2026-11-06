🔴 ULTIM'ORA INCIDENTE 121 SS121, auto si ribalta nei pressi dello svincolo Palazzolo: soccorsi sul posto

Incidente pochi minuti fa in direzione Paternò. Sul posto un’ambulanza, ancora sconosciute le condizioni delle persone coinvolte.

AGGIORNAMENTO – Nuove immagini dell’incidente avvenuto questa mattina, venerdì 6 novembre, lungo la superstrada SS121, nei pressi dello svincolo Palazzolo, in direzione Paternò.

Le fotografie e il video giunti alla redazione di 95047.it mostrano la vettura bianca completamente capovolta, con le quattro ruote all’aria e la carrozzeria gravemente danneggiata. Diversi detriti sono visibili sull’asfalto, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva un tratto di strada reso particolarmente insidioso dalla presenza di acqua piovana sull'asfalto. Dopo aver urtato il bordo della carreggiata, l'auto si è ribaltata, terminando la propria corsa con le ruote rivolte verso l'alto.

Fortunatamente, il giovane conducente non avrebbe riportato ferite gravi. La prognosi, tuttavia, non è ancora nota.

Secondo le prime informazioni, nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

A prestare la prima assistenza sarebbero stati alcuni operai impegnati in lavori nella zona, intervenuti in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono giunti un’ambulanza, i Vigili del Fuoco, due pattuglie dei Carabinieri e una della Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità.

L'incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione lungo la SS121, in direzione Paternò, con disagi per gli automobilisti in transito.

LE FOTO

Notizia in aggiornamento

PATERNÒ – Incidente stradale pochi minuti fa lungo la superstrada SS121, nei pressi dello svincolo Palazzolo, in direzione Paternò, dove un’automobile si è ribaltata, finendo con le gomme all’aria.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. Tra le possibili cause non si esclude l’asfalto bagnato, che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente non sembrerebbero essere rimasti coinvolti altri mezzi.

A prestare i primi soccorsi sarebbero stati alcuni operai impegnati in lavori nella zona, intervenuti immediatamente per aiutare le persone coinvolte, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza per prestare assistenza. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione lungo la SS121, in direzione Paternò.

La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire.

Le foto

Notizia in aggiornamento.