Sicurezza al Cimitero Monumentale Paternò, rischio crolli al cimitero: chiusa l'area dei loculi vicino ai Cappuccini

Nuova ordinanza della Commissione straordinaria dopo un sopralluogo: segnalati degrado, rischio sanitario e possibili distacchi delle lapidi.

PATERNÒ – Scatta una nuova chiusura all'interno del Cimitero Monumentale di Paternò. La Commissione straordinaria del Comune ha disposto, con l'ordinanza numero 59 del 5 novembre 2026, l'interdizione dell'area di accesso ai loculi adiacenti l'ex Convento dei Cappuccini, a causa delle condizioni di degrado e dei possibili rischi per la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento arriva dopo un sopralluogo effettuato il 5 novembre dal responsabile del settore comunale competente, durante il quale sono stati segnalati rischi sanitari, pericolo di crolli e possibili distacchi delle lapidi presenti nell'area interessata.

Un problema che risale al 2015

Dall'ordinanza emerge un particolare significativo: la situazione non è nuova. Già il 19 maggio 2015, con l'ordinanza numero 76, era stata disposta la chiusura dell'area per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

A distanza di oltre undici anni, il Comune rileva il perdurare delle condizioni di degrado della facciata e delle lapidi dei loculi vicini all'ex Convento dei Cappuccini.

La nuova ordinanza, firmata dal commissario Gaetano D'Erba, dispone la chiusura dell'accesso alla zona interessata per prevenire eventuali incidenti.

Il settore Manutenzioni dovrà provvedere alla collocazione delle transenne, mentre il personale del cimitero e la Polizia Municipale saranno chiamati a vigilare sul rispetto del provvedimento.

La chiusura non riguarda l'intero Cimitero Monumentale, ma esclusivamente l'area di accesso ai loculi adiacenti l'ex Convento dei Cappuccini.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Nel documento non vengono indicati i tempi necessari per un eventuale ripristino delle condizioni di sicurezza e per la successiva riapertura dell'area.