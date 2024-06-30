MASSIMA ALLERTA NELLE BASI AMERICANE IN EUROPA : “PROBABILE AZIONE TERRORISTICA”

Massima allerta nell’intelligence Usa.Le basi militari statunitensi in Europa sono state messe in stato di massima allerta durante il fine settimana.Dal quartier generale del Comando europeo degli Sta...

Dal quartier generale del Comando europeo degli Stati Uniti a Stoccarda è stato emesso un avviso comunitario in cui si comunicava che il livello di minaccia per la protezione delle forze era stato elevato alla condizione "Charlie" fino a nuovo avviso.

Direttive simili sono state inviate ad altre basi in Germania, tra cui la Rheinland-Pfalz e la base aerea di Ramstein, che insieme formano la più grande comunità militare statunitense all'estero.

L'allarme comprende anche Baumholder e le installazioni periferiche in Romania e Bulgaria.

Anche la base aerea di Aviano in Italia ha innalzato il suo livello di sicurezza a Charlie e altre basi in Italia hanno introdotto misure di sicurezza rafforzate.

Il livello di minaccia Charlie "si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano la probabilità di un'azione terroristica o di un attacco contro il personale o le strutture", secondo il sito web dell'Esercito.

In una dichiarazione, l'EUCOM ha affermato di "valutare costantemente una serie di fattori che influiscono sulla sicurezza della comunità militare statunitense all'estero.

Come parte di questo sforzo, spesso adottiamo misure aggiuntive per garantire la sicurezza dei nostri membri del servizio”. Secondo quanto riferisce la Cnn passando da livello "Bravo" a livello "Charlie" si va al secondo stato di allerta più alto.