SS121, traffico ancora bloccato verso Catania: aggiornamento delle 15:30

La situazione sulla SS121 continua a essere complessa. Nonostante i lavori di ripristino del manto stradale avviati questa mattina, alle 15:30 si registrano ancora lunghe code e forti rallentamenti in...

La situazione sulla SS121 continua a essere complessa. Nonostante i lavori di ripristino del manto stradale avviati questa mattina, alle 15:30 si registrano ancora lunghe code e forti rallentamenti in direzione Catania, che al momento iniziano nei pressi dello svincolo Piano tavola.

Il traffico procede a passo d’uomo, con tempi di percorrenza significativamente aumentati.

Si raccomanda prudenza agli automobilisti e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi.

AGGIORNAMENTO – Il Comune di Misterbianco ha comunicato che dal 3 al 18 dicembre 2025, nella fascia oraria 07:00–18:00, lungo il tratto comunale della S.S. 121 saranno attivi restringimenti temporanei della carreggiata per i lavori di ripristino del manto stradale (Ordinanza n. 390/2025).

Gli interventi prevedono chiusure parziali delle corsie di marcia e sorpasso, con segnaletica dedicata e personale per la gestione del traffico.

Si invitano gli automobilisti alla prudenza e a considerare possibili rallentamenti. I lavori sono necessari per migliorare sicurezza e qualità della viabilità.

Mattinata complicata sulla superstrada SS121 in direzione Catania, dove – pur in assenza di incidenti – si stanno registrando forti rallentamenti.

La causa è da attribuire a lavori in corso, con una corsia chiusa, che stanno creando un vero e proprio imbuto nel tratto interessato.

Le code hanno raggiunto i 6 chilometri e si sviluppano a partire dallo svincolo di Motta Sant’Anastasia / Misterbianco, per poi proseguire fino allo svincolo di Belpasso (zona industriale), rendendo il traffico estremamente lento, che sta coinvolgendo pure le vie limitrofe.

Sul posto sono presenti gli addetti ai lavori per gestire la viabilità e procedere con le operazioni programmate.

Si consiglia agli automobilisti diretti a Catania di prevedere tempi di percorrenza più lunghi o, quando possibile, di scegliere percorsi alternativi.

Aggiorneremo la situazione nel corso della mattinata.