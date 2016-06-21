Maturità, notte prima degli esami, circa 2 maturandi su 3 non dormiranno

A poche ore dal via agli esami di maturità 2016, Skuola.net ospita in videochat il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini. Dalle 17 il ministro risponde in diretta ai dubbi degli studenti su scu...

A poche ore dal via agli esami di maturità 2016, Skuola.net ospita in videochat il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini.

Dalle 17 il ministro risponde in diretta ai dubbi degli studenti su scuola, università e maturità.

Nelle ultime ore il portale ha già raccolto un migliaio di domande tra cui ha selezionato alcune che i conduttori della Skuola | Tv rivolgeranno al ministro Giannini. Tra i temi ricorrenti la prima prova scritta del 22 giugno, ma anche alternanza scuola – lavoro e scuole aperte d’estate.

Non c'è nulla da fare: anche lo studente più preparato vivrà la sua notte prima degli esami di maturità come se fosse in una bolla d’ansia.

Uno degli effetti principali? La quasi certa difficoltà a prendere sonno. Il 68% dei maturandi, infatti, già sa che difficilmente riuscirà a dormire la sera prima dello scritto di italiano proprio a causa dell’ansia. A raccontare come vivranno le ore che li separano dall'esame sono stati circa mille maturandi in una web survey di Skuola.net.

Aldilà del fattore sonno, il 37% dei ragazzi andrà a letto presto (o almeno ci proverà) mentre il 35%, al contrario, ha già deciso che cercherà di distrarsi uscendo un po’.

Più insicuro quel 20% che racconta di avere l’intenzione di passare la sera prima sui libri cercando di assorbire più nozioni possibili fino a tardi. Non manca un piccolo 8% che non si sposterà dal pc nella speranza di trovare online qualche indiscrezione last minute sulle tracce.

E i dati storici del portale Skuola.net confermano questo: sono decine di migliaia ogni anno i maturandi che ripassano in piena notte i contenuti relativi ai rumors emersi dal Toto esame.

Un’attesa quella della notte prima degli esami che il 37% dei maturandi preferisce trascorrere in ritiro, come se il giorno dopo lo aspettasse una vera competizione sportiva.

Il suo scopo? Trovare in solitudine la concentrazione necessaria per affrontare le prove. Un ulteriore 24%, invece, s’incontrerà con gli amici per condividere paure e impressioni. Presente all'appello pure un 20% che preferisce essere circondato dall'affetto della famiglia. Sono pochi di meno (il 19%) coloro che credono invece nello spirito di gruppo: staranno insieme ai loro compagni di classe.

Per aiutare i maturandi insonni, il portale e Radio 24 danno appuntamento allo Speciale. L'obiettivo comune è offrire assistenza e intrattenimento continuo ai maturandi per tutta la notte che precede la prima prova scritta.

In campo a fianco degli studenti anche Guglielmo Scilla, conosciutissimo dai più giovani anche come Willwoosh, Emma Marrone, Nina Torresi a Gennaro Iaccarino fino ad arrivare a Francesca Michielin e Rocco Hunt.

Dalle 20.30 di oggi, attori, comici, cantanti e giornalisti si alterneranno per tenere compagnia ai ragazzi e allentare la tensione con sketch, canzoni, battute e aneddoti sulla loro maturità. Non mancherà l’apporto degli addetti ai lavori: docenti, psicologi e persino la Polizia Postale porteranno la loro esperienza sul campo per dare consigli su come affrontare al meglio le prove d’esame.

ANSA