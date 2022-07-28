MAXI CONFISCA DA 23 MILIONI A GIOMBATTISTA PUCCIO: IL "RE" DEGLI IMBALLAGGI VICINO ALLA STIDDA

Beni per oltre 23 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania a Giombattista Puccio, imprenditore di Vittoria (Ragusa) del settore dell'imballaggio dell'ortofrutta.Il pro...

Beni per oltre 23 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania a Giombattista Puccio, imprenditore di Vittoria (Ragusa) del settore dell'imballaggio dell'ortofrutta.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale etneo, su richiesta della locale Dda, e dispone anche, per l'uomo, la sorveglianza speciale per tre anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

Secondo l'accusa, Puccio, condannato per rapina, lesioni personali e tentata estorsione aggravata e continuata, sarebbe "storicamente vicino all'associazione mafiosa della Stidda" e "grazie al suo appoggio è riuscito ad avere una posizione dominate nel mercato degli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli". La Procura di Catania ritiene che "le società e imprese individuali facenti capo a Puccio siano state frutto della condotta illecita dell'imprenditore, che le ha gestite con metodo mafioso, incrementandone in tal modo la capacità di penetrazione e condizionamento nel mercato". Il provvedimento di confisca, basato su indagini del Gico del Nucleo Pef della Guardia di finanza di Catania, riguarda otto società e imprese individuali, un fabbricato commerciale, due auto e un motoveicolo e rapporti finanziari intestati o comunque riconducibili a Puccio