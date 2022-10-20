MAXI CONFISCA DA 50 MILIONI DI EURO. SEQUESTRATE AZIENDE DI TRASPORTO
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa stanno eseguendo un provvedimento di confisca di beni per un valore di ben 50 milioni di euro.E’ stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del...
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa stanno eseguendo un provvedimento di confisca di beni per un valore di ben 50 milioni di euro.
E’ stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania.
L’ingente patrimonio, costituito prevalentemente da importanti aziende di trasporto operanti nella Sicilia orientale, è ritenuto riconducibile ad un ergastolano per mafia che, nonostante lo stato di detenzione, continuava ad amministrarlo attraverso i familiari.
I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata odierna.
