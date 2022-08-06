MAXI INCENDIO IN STABILIMENTO INDUSTRIALE A PIANTO TAVOLA, LA NUBE DI FUMO VISIBILE A CHILOMETRI DI DISTANZA

AGGIORNAMENTO A mezzogiorno di oggi, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania veniva allertata per un incendio di vegetazione e sterpaglie adiacente lo stabilimento SI...

AGGIORNAMENTO

A mezzogiorno di oggi, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania veniva allertata per un incendio di vegetazione e sterpaglie adiacente lo stabilimento SIAL, industrie Chimiche di Belpasso (CT).

L'incendio ha coinvolto anche alcune aree di stoccaggio esterne al corpo di fabbrica dello stabilimento, interessando una parte delle materie prime, dei fusti di tensioattivi e dei prodotti finiti depositati.

Sul posto sono intervenute le squadre del Distaccamento di Paternò, e del Distaccamento Nord, oltre ad autobotti di rincalzo inviate dalla Sede Centrale, al tecnico di servizio ed al personale del Nucleo provinciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) che insieme a personale dell'ARPA Sicilia, intervenuto sul posto, ha condotto verifiche sulle sostanze disperse e sulla qualità dell'aria, considerata la notevole quantità di fumi e prodotti della combustione rilasciati.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono tutt'ora al lavoro per le attività di minuto spegnimento e bonifica.

FLASH

Un grosso incendio è divampato intorno alle ore 12 di oggi, 06 agosto 2022 a Belpasso e tutt'ora in corso.

L'incendio per cause al momento non note ha interessato un azienda di prodotti chimici nella zona industriale di Piano Tavola.

A seguito del rogo, si è sviluppata una colonna di fumo nero visibile anche a una ventina di chilometri di distanza.

Le indagini sulle cause sono in corso, al lavoro più squadre dei vigili del fuoco, sul posto è giunto in supporto anche il personale del comando di Firenze con il nucleo NBCR ((Nucleare Biologico Chimico Radiologico

Non risultano feriti.

Gravi danni all'azienda.