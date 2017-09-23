MAXI-SEQUESTRO DELLA FINANZA OLTRE 22MILA CAPI CONTRAFFATTI

I militari della guardia di finanza di Catania hanno effettuato nei giorni scorsi una vasta operazione che ha portato al sequestro di oltre 22 mila prodotti e alla denuncia di 4 persone.Durante due in...

I militari della guardia di finanza di Catania hanno effettuato nei giorni scorsi una vasta operazione che ha portato al sequestro di oltre 22 mila prodotti e alla denuncia di 4 persone.

Durante due interventi nella zona del mercato storico della Fiera a Catania, sono state sequestrate 56 scarpe e 14 mila etichette false. In seguito il servizio è stato esteso in un negozio di viale Mario Rapisardi gestito da un cinese nel quale sono stati sequestrati numerosi articoli falsi, come accessori per la scuola e giocattoli raffiguranti noti personaggi d’animazione.

Ma il servizio di controllo non si è fermato qua perché tra i comuni di Catania e S. Pietro Clarenza sono stati sequestrati diversi capi d’abbigliamento e accessori falsi, pronti per la vendita online tramite dei market virtuali.

I marchi pubblicizzati in rete erano tra quelli più noti, come Adidas, Louis Vuitton e Chanel, e gli amministratori delle pagine Facebook che si occupavano di questa vendita abusiva proponevano la merce in vendita tramite i cosiddetti post.