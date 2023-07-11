95047

MAXI TAMPONAMENTO A SCALILLI SULLA SS284

Terzo incidente nella giornata di oggi, 11 luglio 2023 nel nostro comprensorio.L'ultimo sinistro in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 14.45 sulla SS 284 nei pressi dello svincolo Sca...

11 luglio 2023 15:38
News
Terzo incidente nella giornata di oggi, 11 luglio 2023 nel nostro comprensorio.

L'ultimo sinistro in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 14.45 sulla SS 284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò.

Per cause al momento non note si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto ben cinque autovetture che procedevono in direzione Adrano.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, gravi i danni invece per i mezzi.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Adrano per mettere in sicurezza le autoveture

Per tutti i rilievi e la gestione della viabilità sono presenti i Carabinieri.

Nel tratto interessato dal sinistro al momento si registrano lunghe code in entrambi sensi di marcia.

in Aggiornamento.

