MELILLI: Tragico incidente, auto contro ambulanza che sfrecciava verso l’ospedale: perde la vita una 65enne

Drammatico incidente stradale nella serata a Melilli. Lungo la provinciale 30, all’altezza dell’incrocio con via Sandro Pertini, violento impatto tra un’ambulanza che stava sfrecciando verso l’ospedale a sirene spiegate ed una Toyota Auris. A bordo dell’ambulanza, una donna di 65 anni, in codice rosso.

E’ stata trasferita a bordo di una seconda ambulanza, sopraggiunta per dare soccorso dopo l’incidente. Ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’ deceduta prima di arrivare in ospedale. Da chiarire se l’incidente abbia acuito le sue condizioni.

Di certo si sono persi, per una tragica fatalità, minuti forse preziosi. Alla guida della vettura, una donna. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Le indagini sono affidate alla Municipale di Melilli.

A supporto intervenuti anche i carabinieri, con una gazzella intervenuta per dare aiuto anche sul fronte viabilità.