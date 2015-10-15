Memorial Ventimiglia: ecco il programma

La manifestazione è ideata e coordinata dall'associazione culturale di volontariato Paternesi.com

95047.it Una serie di eventi speciali per il X anniversario del Memorial Ventimiglia, l'artista-scultore che da Paternò si affermò a livello nazionale ed internazionale. La manifestazione ideata e coordinata dall'associazione culturale di volontariato Paternesi.com propone un vasto programma multiculturale per ricordare la figura storica dell'artista scultore Mariano Ventimiglia che in vita vinse premi prestigiosi in Italia ed all'estero. Va ricordato che il famoso artista paternese-siciliano ebbe anche un autorevole riconoscimento alla Biennale di Venezia. Le sue opere d'arte intrise da riminiscenze culturali antiche, uniscono in maniera eclettica il recupero dell'arcaico con il surrealismo, con venature di postmoderno. Nello splendido scenario del Palazzo delle Arti di Paternò sarà possibile ammirare alcune opere del maestro. E nel contempo osservare tante opere di giovani e meno giovani artisti provenienti da ogni parte della Sicilia per concorrere ai premi del concorso artistico del Memorial. Arte, scultura, fotografia, una visione plurale delle arti. Ancora una volta l'impegno di volontariato culturale di Paternesi.com, quest'anno coadiuvato dalla collaborazione del Comune di Paternò, dimostra l'importanza del recupero della memoria unita alla capacità di dare spazio ai nuovi artisti. E quest'anno, la multiculturalità artistica già sposata negli scorsi eventi con la poesia e la musica, sarà estesa anche alla narrativa ed alla saggistica.

"Il momento clou della manifestazione, come per ogni edizione, ricorda il presidente Giorgio Ciancitto, sarà il dibattito di giorno 24 Ottobre a Palazzo delle Arti". I relatori saranno Giorgio Ciancitto, il vicepresidente dell'associazione culturale Mario Cunsolo, l'artista-artigiano Barbaro Messina (Bene culturale vivente, inserito nell'Eredità dei beni immateriali della Regione Siciliana), l'artista- scrittore Ghumbert di Cattolica, il professor Luzzio. Interverrà, nel suo ruolo istituzionale, il sindaco di Paternò Mauro Mangano. I lavori del dibattito saranno coordinati dal giornalista Salvo Fallica.

Il presidente Ciancitto guiderà e coordinerà come sempre lo spazio dedicato alla premiazione. Ed anche una fase che la precederà, che avrà nel ruolo di coordinatore e di moderatore sempre Giogio Ciancitto. Si tratta di una novità. Uno spazio a metà evento dedicato ad un libro. Ciancitto chiosa: "Ogni anno inseriamo delle sorprese, riteniamo che il momento dedicato ad un libro di saggistica sia un modo per legare la storia al presente. Vi saranno persone che giungono da ogni parte della Sicilia, riteniamo opportuno insistere sui temi dell'identità, all'insegna dello spirito di libertà e di dialogo". Ciancitto conclude: "Come si può notare dal programma che alleghiamo alla nota, in questa edizione i momenti dedicati ai libri nelle due settimane sono molti, pensiamo che i libri come le opere d'arte dicano molto sul nostro essere umani, sono simboli della nostra civiltà, sono elementi di riflessione critica e di vita autentica. Citando Elvira Sellerio mi piace dire tanti libri, tante vite".

Ecco di seguito il programma degli eventi del X Memorial Mariano Ventimiglia:

Apertura al pubblico giorno 15 Ottobre

16 Ottobre ore 18 - Conferenza del dott. Riccardo Lojacono su Cibo, Natura e Salute

17 Ottobre ore 18 - Presentazione del libro di Mario Cunsolo dal titolo "Sicily 2133, l'isola stretta nel pugno"

18 Ottobre dalle ore 16 - serata dedicata alla Sicilianità a cura del Prof. Luzzio

23 Ottobre ore 18 - Presentazione del libro di Claudio Basile dal titolo "Oro colato"

24 Ottobre ore 15 - Annullo Filatelico in onore di Mariano Ventimiglia e alle ore 18.00 Conferenza e Premiazione Memorial Ventimiglia

25 Ottobre ore 18 - Presentazione del libro di Luigi Urso dal titolo "Cronomorph, il cristallo del tempo".