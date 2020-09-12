MESSINA: 60 ENNE TRAVOLTO DA UN’AUTO APPENA USCITO DAL RISTORANTE IN CUI AVEVA CENATO CON AMICI

Aveva trascorso la serata con amici in un ristorante di Giammoro ma la serata si è chiusa in maniera tragica. Intorno a mezzanotte un pensionato di 64 anni barcellonese, Antonio Maggio, è stato travol...

A cura di Redazione 12 settembre 2020 11:38

