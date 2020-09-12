MESSINA: 60 ENNE TRAVOLTO DA UN’AUTO APPENA USCITO DAL RISTORANTE IN CUI AVEVA CENATO CON AMICI
Aveva trascorso la serata con amici in un ristorante di Giammoro ma la serata si è chiusa in maniera tragica. Intorno a mezzanotte un pensionato di 64 anni barcellonese, Antonio Maggio, è stato travolto da una Peugeot 208 mentre attraversava la strada nazionale per raggiungere il proprio mezzo, parcheggiato dall’altro lato della carreggiata (a pochi metri dal cavalcavia che conduce alla zona industriale). L’uomo sarebbe morto sul colpo a causa del violento impatto. La strada è rimasta interdetta al traffico fino alle alle 4,30.
Il conducente della Peugeot è stato fermato. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Milazzo coordinati dal capitano Andrea Maria Ortolani che stanno ricostruendo l’esatta dinamica.