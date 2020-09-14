METEO. ALLERTA “GIALLA” ANCHE PER DOMANI

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di 'allerta gialla' per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da oggi fino alla mezzanotte di domani 15 Se...

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di 'allerta gialla' per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da oggi fino alla mezzanotte di domani 15 Settembre 2020. In particolare, dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla anche in provincia di Messina. Oggi sono stati oltre 50 gli interventi già espletati dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania per i danni causati dall’ondata di maltempo di questa mattina.

Si tratta per lo più di allagamenti di locali e di messa in sicurezza di beni, di salvataggi di persone rimaste bloccate nelle proprie autovetture in panne e, di alberi ed intonaci pericolanti.

Ad essere colpita è stata l’intera area metropolitana di Catania ed in particolare il Villaggio Santa Maria Goretti e la Zona Industriale, dove alcune aree sono diventate impraticabili perché completamente sommerse dall’acqua.Il maltempo ha interessato anche i paesi pedemontani come Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, Mascalucia, San Giovanni la Punta, Trecastagni e Belpasso, oltre alla zona di Misterbianco e Motta Sant' Anastasia.