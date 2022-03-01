METEO , ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Ritorna la pioggia, allerta meteo per rischio idrogeologico in tutta la Sicilia.

E’ stato diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile per la giornata di domani 02 Marzo 2022.

Il bollettino prevede allerta meteo di colore giallo per la tutta la sicilia per condizioni meteo avverse, valido fino alle ore 24 di domani

Particolare attenzione per le precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli”.

Valido per mercoledì 02 marzo 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità.

Rientrano in allerta ROSSA-ALLARME: nessuna zona

Rientrano in allerta ARANCIONE-PREALLARME: nessuna zona

Rientrano in allerta GIALLA-ATTENZIONE: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico

Rientrano in GENERICA VIGILANZA: nessuna zona