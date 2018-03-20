95047

METEO: "ALLERTA GIALLA" PER LA GIORNATA DI DOMANI

A cura di Redazione Redazione
20 marzo 2018 17:55
Dintorni
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede per la giornata di domani, un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico per tutta la regione Sicilia.

L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

