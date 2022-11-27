METEO. ALLERTA GIALLA SU SICILIA ORIENTALE PER LA GIORNATA DI DOMANI

Allerta gialla in 4 regioni per la giornata di lunedì 28 novembre per le forti piogge in arrivo al Sud e sulle isole. Il rischio idraulico e’ segnalato per Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia. Per...

Allerta gialla in 4 regioni per la giornata di lunedì 28 novembre per le forti piogge in arrivo al Sud e sulle isole. Il rischio idraulico e’ segnalato per Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia. Per Calabria e Sicilia c’e’ anche un allarme temporali.

Questo il dettaglio del bolletttino della Protezione Civile:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.