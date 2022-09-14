METEO, BOLLETTINO ESTOFEX PER IL NORD EST DELL’ITALIA: “IN ARRIVO FORTI RAFFICHE DI VENTO, GRANDINE E TORNADO"

Torna il maltempo nelle prossime ore sull’Italia settentrionale e tirrenica centrale: lo conferma l’ultimo bollettino del centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) emesso nelle scorse ore, c...

Torna il maltempo nelle prossime ore sull’Italia settentrionale e tirrenica centrale: lo conferma l’ultimo bollettino del centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) emesso nelle scorse ore, con un allarme rosso lanciato per la Toscana e il Nord/Est d’Italia

L'avviso è valido fino a domani, giovedì 15 settembre 2022

BOLLETTINO:

È stato emesso un livello 2 per la Francia orientale e l'Italia occidentale, principalmente per grandine da grande a molto grande, precipitazioni eccessive, tornado e forti raffiche di vento.

È stato emesso un livello 2 per il NE dell'Italia, principalmente per forti raffiche di vento, grandine e tornado.

È stato emesso un livello 1 dalla Francia centrale alla metà meridionale della Germania, fino alla Cechia occidentale e all'Austria settentrionale, principalmente per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, tornado.

È stato emesso un livello 1 nel Mare delle Baleari e in Corsica, principalmente per grandine da grande a molto grande, forti piogge e forti raffiche di vento.

SINOSSI

È previsto un modello meteorologico attivo in tutta Europa. Nella troposfera medio-alta, la parte nord del continente sarà sottoposta a un profondo vortice ciclonico con una depressione che si estende verso la Russia meridionale e il Caucaso. A S del vortice, una dorsale si estenderà dalla Tunisia verso i Balcani occidentali. Un altro minimo sarà centrato sull'Iberia occidentale. Tra queste caratteristiche si prevede un forte flusso, che produrrà condizioni di elevato shear nella maggior parte delle aree che incontreranno tempeste convettive.

Più vicino alla superficie, un pronunciato confine frontale correrà dalle isole britanniche attraverso la Germania centrale, la Cechia e la Polonia meridionale. Si prevede lo sviluppo di un'onda frontale lungo il confine e il suo fronte freddo si spingerà attraverso la Francia settentrionale, la Germania e la Cechia occidentale entro giovedì mattina.

DISCUSSIONE

... Francia centrale, Germania e Cechia occidentale...

Rapporti di mescolamento tra 10 e 12 g/kg consentiranno diverse centinaia e circa 1000 J/kg di MLCAPE nonostante i deboli tassi di lapse. Il CAPE rimarrà comunque piuttosto scarso. Si prevede che il confine frontale e l'orografia locale diano inizio a tempeste e sono possibili diverse ondate di tempeste durante il giorno e la notte fino a giovedì mattina. Si prevede un forte wind shear verticale con valori intorno ai 10 m/s nello strato 0-1 km e 15 m/s nello strato 0-3 km. Si prevede un mix di brevi segmenti lineari e supercelle. I modelli che consentono la convezione simulano numerosi temporali, ma con deboli segnali di elicità dell'updraft, forse a causa della mancanza di abbondante galleggiamento. È stato preso in considerazione un lvl 2 per una zona stretta vicino al confine frontale, ma è stato scartato al momento a causa di alcune discrepanze tra i modelli riguardo al grado di galleggiamento e allo shear di basso livello. Le forti raffiche di vento saranno probabilmente la minaccia principale, seguite da grandine di grandi dimensioni nel caso di supercelle. Le hodografie lineari riducono il rischio di tornado, ma non sono escluse.

... SE Francia ...

Si prevede un forte flusso onshore da S in tutta la regione. Il MLCAPE > 2000 J/kg lungo la costa si combinerà con un forte wind shear verticale, producendo un'alta probabilità di temporali forti, data l'iniziazione dei temporali. I temporali saranno possibili dalle prime ore del mattino fino alla sera. Alcuni profili di previsione mostrano impressionanti hodogrammi curvi con forte shear a basso livello e più di 400 m2/s2 di SRH nello strato 0-3 km. Saranno possibili tutti i rischi di maltempo, a seconda della modalità convettiva. Le supercelle possono provocare grandine o tornado di grandi dimensioni, mentre i sistemi convettivi saranno più inclini a forti precipitazioni.

... W l'Italia ...

Sono previsti temporali da sparsi a diffusi nella tarda serata e nella notte, che culmineranno nelle ore di giovedì mattina. Similmente alla Francia orientale, i profili di previsione sono ugualmente, se non addirittura più impressionanti, con CAPE elevato, bulk shear da 0 a 3 km > 20 m/s e bulk shear da 0 a 1 km fino a 15 m/s insieme a una significativa curvatura dell'hodograph nell'entroterra. Ci si aspetta ogni tipo di rischio di maltempo con i temporali in formazione, compreso il potenziale di fenomeni estremamente gravi (grandine molto grande o forti tornado). La mancanza di una pronunciata forzatura a basso livello potrebbe limitare la copertura dei temporali e consentire alcune supercelle isolate.

... NE Italia ...

Il Lvl 2 è utilizzato per evidenziare una zona di shear molto forte (0-3 km bulk shear > 20 m/s) e di hodografie curve con un potenziale per tempeste molto ben organizzate e capaci di ogni tipo di rischio, compresi i tornado. Mentre l'ambiente sembra essere molto favorevole al maltempo, l'iniziazione rimane dubbia. Mentre i modelli a bassa risoluzione simulano tempeste nell'area, i modelli ad alta risoluzione sono scettici sulle tempeste in pianura. Quest'area deve essere monitorata attentamente nelle ore pomeridiane e serali.

... Mare delle Baleari attraverso la Sardegna e la Corsica ...

Sebbene l'iniziazione su questa regione sia discutibile data la mancanza di forzanti, l'elevato CAPE e il forte shear permetteranno a qualsiasi tempesta sostenuta di diventare grave. I meteorologi locali devono monitorare la regione in cerca di segnali di iniziazione convettiva. Le aree più probabili per l'iniziazione saranno le isole Baleari e il terreno più alto della Corsica.

