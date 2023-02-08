METEO. DOMANI ALLERTA ROSSA PER LA SICILIA ORIENTALE
E’ stato appena diramato dalla Protezione civile, l’allerta meteo per la Sicilia, e in particolare per la Sicilia Centro Orientale, di colore rosso con particolare riferimento alle province di Catania...
E’ stato appena diramato dalla Protezione civile, l’allerta meteo per la Sicilia, e in particolare per la Sicilia Centro Orientale, di colore rosso con particolare riferimento alle province di Catania, Messina e Siracusa per la giornata di domani 09 Febbraio 2023.
Nelle prossime ore, oltre ad un brusco calo delle temperature, è previsto l’arrivo del “Medicane” dall’unione delle parole “Mediterranean Hurricane”, Uragano del Mediterraneo.
Nelle prossime ore sono attese nevicate oltre i 700/800 metri, insieme a pioggia abbondante e raffiche di venti forti. Una situazione che potrebbe causare vari problemi e disagi nell’area centro orientale della Sicilia. Ora la palla passa ai sindaci, che, se lo ritengono opportuno, possono emettere delle ordinanze di chiusura scuole, oppure di limitazioni nel territorio comunale.
PER LA GIORNATA DI DOMANI 9 FEB 2023: PERSISTONO VENTI ORIENTALI DA FORTI A BURRASCA, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE O TEMPESTA. FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PRECIPITAZIONI DIFFUSE ED ABBONDANTI SPECIE SUI SETTORI CENTROORIENTALI. I ROVESCI SARANNO DI FORTE INTENSITA’ CON FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 M CON APPORTI AL SUOLO FINO AD ABBONDANTI
l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 09 Febbraio 2023
Previsioni fenomeni intensi
a cura del C.N.M.C.A.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 08/02/23
IN CONSIDERAZIONE DELL'ARRIVO DEL CICLONE DENOMINATO HELIOS SI
PREVEDONO:
- DALLA SERATA DI OGGI, MERCOLEDI' 08 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE:
- VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA
SU CALABRIA E SICILIA, IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA O
FORTUNALE, DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI GIOVEDI' 09
FEBBRAIO 2023, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA SERATA DI OGGI MERCOLEDI' 08 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO IONIO,
IN ESTENSIONE DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI GIOVEDI' 09 FEBBRAIO
2023, ANCHE ALLO STRETTO DI SICILIA ED IN CONTESTUALE
INTENSIFICAZIONE FINO A GROSSO SULLO IONIO;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 09 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE
FINO A BURRASCA SULLA BASILICATA TIRRENICA;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI' 09 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU SULLA CALABRIA
MERIDIONALE E SULLA SICILIA;
I QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE ASSUMERANNO CARATTERE DI
ECCEZIONALITA' SUL SETTORE CENTRORIENTALE DELL'ISOLA;
- DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI GIOVEDI' 09 FEBBRAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 24/30 ORE NEVICATE INTENSE ED ABBONDANTI AL DI SOPRA DEI
600-700 METRI SULLA SICILIA.
C.N.M.C.A.