METEO, IN ARRIVO LA SABBIA DEL DESERTO SAHARA

In Italia è in arrivo un buon quantitativo di sabbia pescata direttamente dal Deserto del Sahara. A riportarlo è il sito di previsioni Il Meteo, che fa il punto della situazione sulle condizioni atmosferiche dei prossimi giorni. “Un carico di sabbia proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara colpirà buona parte dell’Italia nei prossimi giorni, offuscando i cieli con colori giallo e rosso e creando un’atmosfera che a tratti potrà risultare surreale.”

Non solo le velature e le stratificazioni alte che offuscheranno il sole, ma anche la sabbia del deserto che rimarrà sospesa alle alte quote dando ai cieli una colorazione rossastra. Raramente, però, le particelle potranno cadere al suolo. Solo dove sono attese precipitazioni, questo sarà possibile.

“Le giornate clou saranno quelle di Giovedì 17 e Venerdì 18 Marzo: attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (ma in qualche caso potrebbero risultare anche rossastri, specie in prossimità dell’alba e al tramonto)”. A fare le previsioni è IlMeteo.it, che poi specifica le zone più a rischio.

“Ma quali saranno le zone più a rischio? A dire il vero, quasi tutte. Tuttavia, a fare la parte del leone, come si evince dalla mappa SKIRON (Università di Atene) saranno Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania. Tra queste, a causa delle piogge, sulle regioni del centro la sabbia tenderà a ricadere al suolo “sporcando” di fatto di rosso tutte le superfici, automobili comprese!”.