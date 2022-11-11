METEO. IN ARRIVO VORTICE FREDDO E PIOGGE
Giorno di San Martino con temporaneo aumento della pressione, poi nel weekend un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda attraverserà l'Italia.Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it, spiega che...
Giorno di San Martino con temporaneo aumento della pressione, poi nel weekend un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda attraverserà l'Italia.
Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it, spiega che normalmente i vortici che pilotano le perturbazioni sull'Italia hanno direzione ovest-est, quello del fine settimana invece si muoverà da est verso nord.
La traiettoria potrebbe cambiare e quindi anche le precipitazioni previste potrebbero interessare zone diverse da quelle attese.
A grandi linee il vortice arriverà al Sud sabato pomeriggio/sera e il tempo peggiorerà su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia sudorientale, attesi temporali. Sull'Italia spireranno venti di Bora e Grecale con calo delle temperature.
Domenica le precipitazioni saliranno verso il Centro, colpendo più intensamente le regioni adriatiche, raggiungeranno poi l'Emilia Romagna e il Nord. Il vortice raggiungerà quindi la Francia. Dalla prossima settimana prevista una forte perturbazione sull'Italia a partire dalle regioni nord-occidentali. Inizierà una fase molto instabile per molte regioni con precipitazioni diffuse che potrebbero presentarsi anche sotto forma di nubifragio o nel peggiore dei casi di alluvione lampo, soprattutto su Liguria e Toscana.
La perturbazione riporterà la neve sulle Alpi, dove cadrà anche copiosa sotto i 1800 metri. Nel dettaglio:
- Venerdì 10 - Al nord; nebbie a ovest, ma cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al sud: bel tempo e clima mite.
- Sabato 11 - Al nord: cielo spesso coperto, più fresco. Al centro: tante nuvole, venti da nordest. Al sud: peggiora verso sera con piogge e temporali via via più diffusi.
- Domenica 12 - Al nord: peggiora in serata con piogge sparse. Al centro: instabile con temporali su Adriatiche ed est Sardegna. Al sud: instabile sui settori ionici. Tendenza. Da martedì arriva un'intensa perturbazione atlantica.