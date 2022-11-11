METEO. IN ARRIVO VORTICE FREDDO E PIOGGE

Giorno di San Martino con temporaneo aumento della pressione, poi nel weekend un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda attraverserà l'Italia.Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it, spiega che...

Giorno di San Martino con temporaneo aumento della pressione, poi nel weekend un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda attraverserà l'Italia.

Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it, spiega che normalmente i vortici che pilotano le perturbazioni sull'Italia hanno direzione ovest-est, quello del fine settimana invece si muoverà da est verso nord.

La traiettoria potrebbe cambiare e quindi anche le precipitazioni previste potrebbero interessare zone diverse da quelle attese.

A grandi linee il vortice arriverà al Sud sabato pomeriggio/sera e il tempo peggiorerà su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia sudorientale, attesi temporali. Sull'Italia spireranno venti di Bora e Grecale con calo delle temperature.

Domenica le precipitazioni saliranno verso il Centro, colpendo più intensamente le regioni adriatiche, raggiungeranno poi l'Emilia Romagna e il Nord. Il vortice raggiungerà quindi la Francia. Dalla prossima settimana prevista una forte perturbazione sull'Italia a partire dalle regioni nord-occidentali. Inizierà una fase molto instabile per molte regioni con precipitazioni diffuse che potrebbero presentarsi anche sotto forma di nubifragio o nel peggiore dei casi di alluvione lampo, soprattutto su Liguria e Toscana.

La perturbazione riporterà la neve sulle Alpi, dove cadrà anche copiosa sotto i 1800 metri. Nel dettaglio: