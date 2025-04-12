METEO IN SICILIA: WEEKEND CALDO E SABBIA SAHARIANA IN ARRIVO

Questo fine settimana in Sicilia si preannuncia all'insegna di un clima decisamente primaverile, con temperature in rialzo e condizioni atmosferiche stabili, grazie all'influenza di un robusto anticic...

Questo fine settimana in Sicilia si preannuncia all'insegna di un clima decisamente primaverile, con temperature in rialzo e condizioni atmosferiche stabili, grazie all'influenza di un robusto anticiclone subtropicale. L

e giornate di sabato e domenica offriranno cieli sereni e temperature miti, ma già da domenica sera è previsto un significativo peggioramento, con venti di burrasca e polveri sahariane che interesseranno la regione, specialmente la zona sud-occidentale.

A partire da sabato 13 aprile, l’anticiclone subtropicale prenderà il comando del meteo siciliano, regalando giornate piacevoli e temperature in aumento. I versanti tirrenici, in particolare, vedranno temperature che si avvicineranno ai 25°C, con punte anche superiori in alcune aree, creando così una vera e propria sensazione estiva.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola, senza alcuna possibilità di pioggia. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra i 21 e i 24 gradi, ma in alcune zone più interne potrebbero superare tale soglia. Le minime saranno stazionarie e anche le ore serali risulteranno particolarmente miti, ideali per godersi una passeggiata all’aperto o una gita in famiglia.

Il fine settimana si concluderà con un’evoluzione meteorologica più complessa. Se la giornata di domenica inizierà all’insegna del bel tempo, nel corso della giornata i venti meridionali cominceranno a intensificarsi, dando vita a raffiche di burrasca, in particolare nelle zone occidentali della Sicilia. La situazione marittima peggiorerà rapidamente: i mari di ponente si agiteranno, mentre quelli orientali risulteranno mossi o molto mossi. Si consiglia dunque di prestare attenzione se si prevede di passare la giornata al mare.

Oltre ai venti forti, un altro fenomeno che si farà sentire a partire da domenica sarà l’ingresso del pulviscolo sahariano, che si concentrerà soprattutto sulla Sicilia sud-occidentale.

Questo fenomeno renderà l’atmosfera più opaca, dando ai cieli un aspetto velato e portando una sensazione di umidità e calore, tipica delle giornate estive più afose. Il pulviscolo sahariano sarà in ulteriore aumento anche per la giornata di lunedì 15 aprile, quindi attenzione alle condizioni di visibilità e all’aria più polverosa.

In sintesi, il fine settimana si aprirà con giornate calde e soleggiate, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, sarà fondamentale seguire l’evoluzione meteo, poiché da domenica sera sono previsti cambiamenti significativi, con venti forti e l’arrivo della sabbia dal deserto, che potrebbero rendere l’atmosfera più pesante e le condizioni marittime più difficili.