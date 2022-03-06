METEO: LA PRIMAVERA NON DECOLLA, INIZIO SETTIMANA CON IL FREDDO ARTICO, MERCOLEDÌ PREVISTO IL PICCO

Dal punto di vista termico come riporta il sito centrometeosicilia.it la nuova stagione primaverile stenta a decollare a causa di un afflusso, lungo il Mediterraneo centro orientale, di masse di aria...

Dal punto di vista termico come riporta il sito centrometeosicilia.it la nuova stagione primaverile stenta a decollare a causa di un afflusso, lungo il Mediterraneo centro orientale, di masse di aria fredda provenienti dall’Europa orientale e in scorrimento lungo il bordo meridionale di un vasto campo di alta pressione.

La parte più attiva di questa colata di aria fredda interesserà più direttamente il Mediterraneo orientale e la Penisola Greca, tuttavia sulla nostra regione non mancheranno i fenomeni, che in linea di massima riguarderanno il settore settentrionale dell’isola, specie il messinese ed in parte il settore orientale siculo con nevicate a quote relativamente basse, ed accompagnate da temperature di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali, specie nei loro valori massimi.

Ma adesso dopo questa breve analisi, diamo uno sguardo più dettagliato al tempo che farà sulla Sicilia nei prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 7 marzo

Fin dalla mattinata e per buona parte della giornata di domani avremo, su gran parte del territorio regionale, condizioni di cielo nuvoloso con la nuvolosità che risulterà più compatta lungo il settore settentrionale dell’isola, con la possibilità di qualche fenomeno sparso soprattutto in serata sul messinese. Possibili fenomeni anche lungo il settore orientale dell’isola, mentre altrove avremo tempo più asciutto specie lungo la Sicilia sud occidentale.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve diminuzione.

Tempo previsto per Martedì 8 marzo

Lungo la Sicilia settentrionale ed orientale la giornata sarà in gran parte caratterizzata da una diffusa nuvolosità a cui saranno associati fenomeni sparsi e di moderata intensità, salvo locali rovesci nel messinese tirrenico con nevicate inizialmente a partire dai 900/1000 metri di quota ma con tendenza ad un successivo calo della quota neve, che entro la serata si attesterà intorno ai 600/700 metri di quota. Non si escludono locali fioccate intorno ai 500 metri specie durante i fenomeni più intensi, in particolar modo lungo le aree interne del messinese. Qualche locale nevicata, sempre nella serata di martedì, potrà interessare l’area dei monti Iblei oltre i 700/800 metri.

Tempo più asciutto altrove specie lungo la Sicilia meridionale, dove avremo delle ampie schiarite con qualche nube di passaggio.

Venti moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi lungo il settore tirrenico e l’area dello stretto di Messina.

Mari da mossi a localmente molto mossi, specie il mar Tirreno ed il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore calo, specie nei valori massimi.

Tempo previsto per Mercoledì 9 marzo

Le condizioni atmosferiche anche nella giornata di mercoledì non subiranno sostanziali variazioni, con la nuvolosità ed i fenomeni, in prevalenza di moderata intensità, che insisteranno lungo il settore settentrionale dell’isola, specie lungo il palermitano orientale, il messinese e lungo il settore orientale dell’isola. I fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 600-700 metri.

Nel resto dell’isola avremo condizioni di tempo più asciutto con ampie schiarite lungo il settore meridionale siculo.

Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mosso il Mar Tirreno, mossi i rimanenti mari.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.