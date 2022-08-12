METEO: PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA PURE OGGI, VENERDI 12 AGOSTO
Non cessa l'allerta gialla per possibili temporali in Sicilia. L'avviso diffuso dalla Protezione civile regionale riguarda tutta l'Isola, ma è chiaro, che probabilmente le piogge toccheranno soltanto alcune aree, come già successo in questi giorni.
L'allerta è valida fino alle ore 24 di oggi, 12 agosto 2022.
Per la giornata di domani, "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori dell'isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli".