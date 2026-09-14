Meteo Sicilia, domani allerta gialla nel Catanese per rovesci e temporali

La Protezione civile segnala condizioni meteorologiche avverse per martedì 15 settembre. Allerta verde nel resto dell’Isola.

Il tempo torna a peggiorare in Sicilia. Per domani, martedì 15 settembre 2026, la Protezione civile regionale ha proclamato un’allerta gialla per rischio temporali su gran parte dei settori centro-orientali e sulle zone ioniche dell’Isola.

L’avviso sarà valido, salvo nuovi aggiornamenti, dalle ore 00:00 alle 24:00. La mappa regionale segnala la possibilità di rovesci e temporali nelle aree centrali, meridionali e orientali della Sicilia.

Tra i territori compresi nelle zone evidenziate in giallo rientra anche parte della Sicilia orientale. Nel resto dell’Isola il livello di allerta sarà invece verde, pur restando indicata la possibilità di fenomeni temporaleschi localizzati.

Durante i rovesci più intensi potrebbero verificarsi improvvisi accumuli d’acqua e disagi alla circolazione. Particolare attenzione è consigliata nei sottopassi, lungo le strade soggette ad allagamenti e nelle aree vicine a torrenti e corsi d’acqua.

La situazione meteorologica potrebbe subire variazioni nel corso delle prossime ore. Si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti della Protezione civile e le comunicazioni diffuse dalle amministrazioni comunali.