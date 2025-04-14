METEO SICILIA: INIZIO SETTIMANA CON CALDO AFRICANO E PULVISCOLO SAHARIANO, PUNTE FINO A 31°C

Con l’inizio della nuova settimana, la Sicilia si prepara a vivere il picco di una fase climatica marcatamente prefrontale, determinata dall’avvicinamento di una saccatura atlantica sull’Europa occide...

Con l’inizio della nuova settimana, la Sicilia si prepara a vivere il picco di una fase climatica marcatamente prefrontale, determinata dall’avvicinamento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale. Questo scenario sinottico favorirà la risalita di masse d’aria molto calda di origine nordafricana, accompagnate da un intenso trasporto di pulviscolo sahariano in quota.

La giornata di lunedì si presenterà stabile e asciutta su tutta l’isola. I cieli si manterranno inizialmente sereni, ma con il passare delle ore faranno la comparsa velature alte e diffuse, associate a una forte concentrazione di sabbia sahariana in sospensione. Il cielo assumerà quindi un aspetto lattiginoso, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.

Le temperature saranno in sensibile aumento, con valori massimi fino a 29-30°C sul versante tirrenico (in particolare Palermitano e Messinese), grazie anche alla componente favonica dei venti meridionali. Nelle aree interne e meridionali si prevedono temperature comprese tra 26°C e 28°C, mentre le coste meridionali e ioniche saranno mitigate dalla brezza. Non si escludono picchi locali fino a 31°C in caso di soleggiamento più marcato.

I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, con locali raffiche più intense sul Tirreno e lungo i crinali montuosi. Possibili colpi di scirocco nel Trapanese.

Mari poco mossi sotto costa, localmente mossi al largo, specie sul Canale di Sicilia e lo Ionio.

Martedì le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con cieli ancora opachi a causa della presenza intensa di pulviscolo sahariano. La luce solare sarà filtrata, talvolta con tonalità giallastre. Non si escludono deboli ricadute di sabbia al suolo nelle ore centrali. Clima ancora pienamente estivo.

Le temperature resteranno elevate con massime fino a 30-31°C su Catanese, Ennese e zone interne del Siracusano. Le minime notturne saranno decisamente miti, con valori spesso superiori ai 18°C.

I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-orientali, localmente tesi sullo Ionio e nel Canale di Sicilia. In attenuazione temporanea in serata.

Mari mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia, poco mosso il Tirreno.

Mercoledì si intravedono i primi segnali di un cambiamento del tempo, soprattutto sui settori occidentali, dove transiteranno nubi medio-alte più estese, seppur ancora senza precipitazioni. Il pulviscolo sahariano tenderà lentamente a diminuire, ma i cieli resteranno in prevalenza lattiginosi.

Le temperature subiranno un lieve calo nei settori occidentali, ma resteranno molto miti altrove, con punte fino a 30°C nel settore orientale e nelle aree interne centrali.

I venti si disporranno dai quadranti sud-occidentali, di moderata intensità. Possibili raffiche sul Canale di Sicilia e nelle vallate interne.

Mari mossi il Canale di Sicilia e lo Ionio, poco mosso il Tirreno.

A partire da giovedì, l’arrivo di aria più fresca di origine atlantica determinerà un deciso cambio di scenario, con l’instaurarsi di condizioni più instabili, maggiore nuvolosità e un netto calo delle temperature, ponendo così fine a questa parentesi anticipata d’estate.