METEO SICILIA. INIZIO SETTIMANA CON CLIMA MITE E POCHE PIOGGE

Sul Mediterraneo, dopo il passaggio di una perturbazione nord Atlantica seguita da masse di aria fredda, si è assistito nel corso delle ultime ore al consolidamento di un campo di alta pressione supportato da un contributo sub tropicale in quota, alimentato da una profonda circolazione depressionaria presente sulle isole Britanniche.

Tuttavia nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone tenderà a spostare il suo fulcro ad est delle nostre regioni, favorendo l’ingresso di correnti umide e temperate provenienti dai quadranti meridionali, determinando non solo un graduale incremento delle temperature, ma anche un incremento della nuvolosità a partire dal settore meridionale dell’isola già a partire dalla seconda parte della giornata di lunedì.

Poi nella giornata di Mercoledì un ulteriore cedimento del campo anticiclonico favorirà il transito di un debole fronte perturbato di origine atlantica che interesserà solo parzialmente la nostra regione dove potrà dare luogo a delle isolate precipitazioni lungo il settore tirrenico dell’isola.

Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 25 Novembre

Fin dal mattino avremo su gran parte del territorio regionale condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento in più lungo il settore meridionale dell’isola in estensione a gran parte del settore centro meridionale siculo.

I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali e a divenire di moderata intensità, con locali rinforzi lungo il settore occidentale.

Mari generalmente poco mossi, con moto ondoso in aumento lungo il Canale di Sicilia.

Temperature in graduale aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 26 Novembre

In mattinata e per gran parte della giornata avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque, con la nuvolosità che risulterà più compatta lungo il settore occidentale e meridionale dell’isola, dove non mancherà qualche isolata precipitazione di debole intensità.

Venti da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mar: mosso il Canale di Sicilia, poco mossi i rimanenti mari.

Temperature in ulteriore aumento.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 27 Novembre

Al mattino avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque con tendenza ad un aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale e settentrionale, dove nella seconda parte della giornata avremo qualche isolato fenomeno di debole intensità.

I venti risulteranno moderati dai quadranti sud occidentali.

Mari: mosso il Canale di Sicilia, da poco mossi a localmente mossi i rimanenti mari.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.