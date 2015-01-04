Metti una sera a cena tra la commissione ai servizi sociali, l'Unitalsi e la Caritas

Un momento di spensieratezza per salutare l'arrivo del nuovo anno

95047.it Una serata trascorsa tra i componenti della commissione ai servizi sociali (era presente anche il neo assessore Minutolo) ed le associazioni della Caritas e dell'Unitalsi. Ieri sera, sabato, ci si è ritrovati per una serata di spensieratezza e per salutare l'arrivo del nuovo anno.

Spiega il presidente della Commissione ai servizi sociali, Ezio Messina: "Abbiamo voluto, come già fatto l'anno scorso, rivederci con gli amici diversamente abili dell'Unitalsi e della Caritas cittadina, perché questi momenti di comunione ci aiutano a non dimenticare le tante esigenze dei nostri amici. Se pur tra mille problemi, proprio da questi momenti, troviamo l'energia per continuare il nostro operato con maggior convinzione. E dalla gioia e dai sorrisi dei nostri amici e dalle loro necessità che occorre ripartire per ridare speranza alla nostra comunità. Per loro il nostro impegno sarà massimo affinché possano vivere con dignità in una città che spesso tende ad emarginare le diversità".