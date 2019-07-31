95047

MEZZI DISMESSI DEI VIGILI DEL FUOCO VANNO IN FIAMME

31 luglio 2019 14:08
Dintorni
In fiamme, qualche giorno addietro, alcuni mezzi dismessi dei vigili del fuoco nel distaccamento nord di San Giovanni Galermo. Sono circa 6 le macchine in disuso, prive di batteria e benzina, che hanno preso fuoco per cause in corso di accertamento.

Sulla vicenda è arrivato il commento del sindaco Usb con Carmelo Barbagallo: "I distaccamenti sono spesso incustoditi a causa della carenza di organico e la videosorveglianza funziona solo parzialmente. Chiediamo ai prefetti di sollecitare l'invio di uomini e di mezzi efficienti sui territori. Abbiamo tante difficoltà e vogliamo risposte esaustive. Anche la sosta selvaggia è un problema che mette a rischio la tempestività dei soccorsi. Serve una presa di coscienza da parte dei cittadini e delle istituzioni".

 

