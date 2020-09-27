MILAZZO, RECUPERATO IL CADAVERE DEL SOTTUFFICIALE DELLA GUARDIA COSTIERA

È stato recuperato questa mattina intorno alle 8 il cadavere del sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli disperso da ieri in mare, che nel pomeriggio di ieri si era buttato in mare a Mila...

È stato recuperato questa mattina intorno alle 8 il cadavere del sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli disperso da ieri in mare, che nel pomeriggio di ieri si era buttato in mare a Milazzo assieme ad altri due colleghi per salvare un adolescente in balia delle onde altre oltre sette metri, quando è stato lanciato l’allarme e sono subito partite le ricerche della Capitaneria di porto.

Il corpo è stato individuato dagli stessi colleghi in corrispondenza del Tono.

Aurelio, quarant’anni, residente a Venetico sposato e padre di due bambini uno di 12 anni e un’altra di 6, si era arruolato nella guardia costiera una ventina di anni fa superando il concorso di secondo capo e dopo diverse esperienze tra le Capitanerie di porto italiane era giunto alla Guardia costiera di Milazzo.

Il mare ha quindi restituito il corpo del valoroso militare inghiottito dalle onde dopo avere salvato due giovani in difficoltà.