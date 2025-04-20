MILITELLO IN VAL DI CATANIA, SCOPERTA UN’OFFICINA MECCANICA TRASFORMATA IN DISCARICA

Il NIPAAF Carabinieri di Catania, unitamente alla Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, ha effettuato un mirato controllo al fine di verificare il rispetto della normativa ambientale, p...

Il NIPAAF Carabinieri di Catania, unitamente alla Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, ha effettuato un mirato controllo al fine di verificare il rispetto della normativa ambientale, presso un’officina meccanica, in Contrada Fara a Militello Val di Catania (CT).

Già dalla documentazione esibita dal legale rappresentante della società che gestiva l’officina, non si aveva alcuna traccia dello smaltimento dei rifiuti che la stessa produceva, quali parti di carrozzeria, oli e liquidi di refrigeranti, solventi, residui da stuccatura di carrozzeria, rottami ferrosi o altro.

Ispezionando il terreno circostante al capannone adibito all’officina, i militari rinvenivano numerosi cumuli di rifiuti depositati sul nudo suolo, composti da parti di carrozzeria, plastiche interne di autoveicoli, sportelli completi, radiatori, parti di motore, cruscotti, rifiuti da apparecchiature elettroniche e cumuli di pneumatici fuori uso. Vi erano inoltre tracce di oli minerali provenienti da motori sversati sul terreno e sulla vegetazione e contenitori intrisi di solventi e vernici.

Sullo stesso terreno erano abbandonate da diversi anni diverse vetture che, per lo stato fisico in cui si trovavano, dovevano essere considerate a tutti gli effetti rifiuti.

E’ stata anche riscontrata la presenza di una pozza di liquido scuro e torbido, presumibilmente utilizzata dal gestore per riversare rifiuti liquidi derivanti dalla manutenzione delle vetture, quali oli di motore, liquidi refrigeranti e altre sostanze chimiche pericolose, con la concreta possibilità che gli stessi siano potuti penetrare nelle falde acquifere, con grave danno ambientale.

Sono state trovate inoltre 2 aree che, per le tracce presenti, erano state di recente utilizzate per la combustione di varie tipologie di rifiuti.

A conclusione dei controlli i carabinieri hanno posto sotto sequestro una parte del terreno per una estensione di circa 4.500 mq., in cui erano presenti i veicoli e rifiuti riscontrati e hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’attività per i reati ambientali accertati.