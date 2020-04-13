MINISTRO CATALFO, 'IN SETTIMANA PAGAMENTO 600 EURO, NEL PROSSIMO DL BONUS A 800 EURO E REDDITO D’EMERGENZA

Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus: quello di pagare loro gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia entro la metà di aprile. Ebbene, gra...

Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus: quello di pagare loro gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia entro la metà di aprile. Ebbene, grazie al lavoro che anche nel weekend appena trascorso ha portato avanti senza sosta, l’Inps ha disposto per oltre un milione di partite Iva, lavoratori autonomi, stagionali il pagamento del bonus 600 euro con valuta dal 15 al 17 aprile.

Per tutti gli altri, i sussidi arriveranno comunque prima della fine della settimana’.

Anticipa il Ministro che il governo sta lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione".

Lo scrive in un post su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.