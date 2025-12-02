Misterbianco, banco abusivo di ricci di mare a Lineri: merce sequestrata e distrutta

Un banchetto improvvisato lungo la carreggiata, ricci di mare venduti senza alcuna autorizzazione e in una zona a forte traffico veicolare. È quanto ha scoperto la Polizia Locale di Misterbianco duran...

Un banchetto improvvisato lungo la carreggiata, ricci di mare venduti senza alcuna autorizzazione e in una zona a forte traffico veicolare. È quanto ha scoperto la Polizia Locale di Misterbianco durante un intervento eseguito nelle scorse ore nella frazione di Lineri, nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo commerciale.

Gli agenti hanno sequestrato ricci di mare e polpa di ricci completamente privi di tracciabilità e dunque non idonei al consumo umano. Dopo il nullaosta dell’ASP Veterinaria di Catania, l’intera merce è stata immediatamente distrutta, in quanto considerata potenzialmente pericolosa per la salute.

L’ambulante abusivo è stato sanzionato per:

vendita senza licenza,

occupazione irregolare di suolo pubblico.

Su disposizione dell’Ufficio Commercio, con apposita ordinanza, è stata confermata la distruzione dei prodotti sequestrati.

Il comandante della Polizia Locale, Saverio Virgilio, ha commentato:

«Questo intervento conferma l’impegno costante sui controlli mirati su tutto il territorio per garantire sicurezza alimentare, legalità e tutela dei cittadini».

Sulla stessa linea la vicecomandante Santina Caffo:

«L’attenzione alla regolarità delle attività commerciali riguarda sia le attività in sede fissa che quelle su area pubblica. Il nostro obiettivo è contrastare l’abusivismo commerciale che danneggia chi lavora rispettando le regole e rappresenta una forma di concorrenza sleale, oltre a comportare rischi per la salute dei cittadini».

I controlli – sottolineano dal Comando – proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale.