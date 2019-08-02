MISTERBIANCO.: COLTIVAVA CANNABIS A CASA, ARRESTATO
A cura di Redazione
02 agosto 2019 17:01
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il pregiudicato 36enne catanese SCIUTO Damiano per
I militari operanti, a seguito di una breve ma proficua attività info-investigativa facevano irruzione nell’abitazione del reo rinvenendo e sequestrando 5 piante cannabis indica dell’altezza media di 150 cm.
L’arrestato, espletate formalità rito, è stato messo a disposizione dell’A.G..