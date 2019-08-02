95047

MISTERBIANCO.: COLTIVAVA CANNABIS A CASA, ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il pregiudicato 36enne catanese SCIUTO Damiano per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari operanti...

A cura di Redazione Redazione
02 agosto 2019 17:01
coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari operanti, a seguito di una breve ma proficua attività info-investigativa facevano irruzione nell’abitazione del reo rinvenendo e sequestrando 5 piante cannabis indica dell’altezza media di 150 cm.

L’arrestato, espletate formalità rito, è stato messo a disposizione dell’A.G..

