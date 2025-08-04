Misterbianco, discoteca oltre l’orario consentito: 700 clienti, titolare denunciato e multa da 6.666 euro

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. Proprio in tale ambito si collocano i controlli effettuati, negli s...

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. Proprio in tale ambito si collocano i controlli effettuati, negli scorsi giorni, dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania in uno stabilimento balneare a Calatabiano, in località Marina di San Marco, e in una discoteca di Misterbianco.

Per quanto riguarda il primo controllo i poliziotti hanno accertato che all’interno del lido si stava svolgendo una serata danzante in assenza delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza e in violazione delle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In particolare, l’organizzatore e il gestore sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ore e fino a condanna definitiva, in quanto hanno allestito una pista da ballo, sulla quale sono state trovate numerose persone intente a danzare, senza che per tale attività fosse stata rilasciata alcuna certificazione da parte della commissione tecnica competente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica.

Dai controlli eseguiti dai poliziotti è emerso, inoltre, che i gestori avevano messo in piedi un’attività del tutto riconducibile all’esercizio di pubblico spettacolo, priva però della necessaria licenza del Questore. Per tale illecito, come previsto dalla normativa vigente, gli agenti hanno contestato una sanzione amministrativa di 250 euro.

Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di un addetto alla sicurezza sprovvisto del decreto prefettizio e per tale ragione è stata applicata un’ulteriore sanzione di 1.666 euro. La medesima sanzione è stata contestata anche al c.d. buttafuori poiché svolgeva tale attività senza essere iscritto nell’apposito albo prefettizio.

All’interno del lido, inoltre, era stata allestita una bouvette per la somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche senza aver preventivamente presentato una SCIA al Comune di Calatabiano. Per questo motivo è scattata per l’organizzatore e per il gestore l’ulteriore sanzione pari a euro 5.000. I poliziotti hanno, quindi, sospeso la serata danzante.

Nella stessa nottata, gli agenti della Squadra Amministrativa hanno eseguito un’altra attività di verifica presso una discoteca di Misterbianco.

Durante gli accertamenti i poliziotti hanno constatato che, nonostante le danze si sarebbero dovute concludere entro le ore 03.00, come indicato nella licenza rilasciata dal Questore, alle ore 03.30 la serata era ancora in pieno svolgimento, con circa 700 persone intente a ballare e a consumare bevande alcoliche.

Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver violato le prescrizioni imposte dal Questore nella licenza, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ore e fino a condanna definitiva, e nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa di 6.666 euro, in quanto responsabile della somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario stabilito.

L’attività della Squadra Amministrativa proseguirà nei prossimi giorni anche in altre zone, secondo un piano predisposto dalla Questura di Catania che, ormai da diverse settimane e soprattutto nel periodo estivo, è stato rafforzato attraverso mirati servizi di prevenzione e controllo su tutto il territorio della provincia.

