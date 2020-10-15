MISTERBIANCO: FESTA PER BIMBI CON 62 PERSONE: CHIUSA UNA LUDOTECA

Nella serata di ieri 14 ottobreinfatti, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco sono intervenuti in una ludoteca sita in corso Carlo Marx dove, a seguito di una comunicazione telefonica al 112 NUE...

Nella serata di ieri 14 ottobreinfatti, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco sono intervenuti in una ludoteca sita in corso Carlo Marx dove, a seguito di una comunicazione telefonica al 112 NUE, era stata segnalata una festa in atto con numerosi partecipanti.

In particolare i militari hanno così riscontrato che la sala era stata affittata da un genitore per festeggiare il compleanno del figlio e che, soprattutto, al momento del loro arrivo, erano presenti ben 62 tra bambini e genitori.

Inevitabile l’opera di sensibilizzazione che gli stessi militari, umanamente comprensivi ma doverosamente inflessibili, hanno dovuto fare ai presenti per far loro comprendere la necessità nell’interesse proprio e comune del rispetto delle regole mentre, nei confronti del 34enne titolare della sala feste al quale è stata elevata una sanzione amministrativa di 480 euro nonché la chiusura temporanea dell’esercizio per 5 giorni. (g/t)