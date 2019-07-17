MISTERBIANCO: FURGONE VA A FUOCO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
17 luglio 2019 13:17
È successo nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 12.30 sulla sp 12/II in zona Siele, in territorio di Misterbianco.
Un furgone, per cause in via d’accertamento ha preso fuoco, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone, scese dall’auto immediatamente.
Provvidenziale si è rivelato il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Catania che ha scongiurato danni più pesanti al mezzo.
In aggiornamento