MISTERBIANCO: FURGONE VA A FUOCO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

17 luglio 2019 13:17
FLASH

È  successo nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 12.30 sulla sp 12/II in zona Siele, in territorio di Misterbianco.

Un furgone, per cause in via d’accertamento ha preso fuoco, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone, scese dall’auto immediatamente.

Provvidenziale si è rivelato il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Catania che ha scongiurato danni più pesanti al mezzo.

In aggiornamento

