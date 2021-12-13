MISTERBIANCO: OMICIDIO DI JENNY UNA TELECAMERA HA RIPRESO L'ASSASSINO IN FUGA: RICERCHE IN CORSO.

C'e' una telecamera che inquadra la fuga dell'assassino di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni, poco dopo che questi sparo' al volto e uccise venerdi' scorso la ventisettenne a Lineri, frazione d...

C'e' una telecamera che inquadra la fuga dell'assassino di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni, poco dopo che questi sparo' al volto e uccise venerdi' scorso la ventisettenne a Lineri, frazione di Misterbianco. Il filmato, che mostra il sicario in moto con il capo protetto da un casco integrale, e' stato visto e rivisto decine di volte dai carabinieri del comando provinciale per notare ogni minimo dettaglio, anche se gli investigatori gia' conoscono la sua identita'.

Quella di ieri e' stata una lunghissima giornata di ricerche e perquisizioni in luoghi che il giovane potrebbe avere utilizzato per nascondersi. Venerdi' sera Giovanna Cantarero e' stata attesa all'uscita del panificio di via Allende a Lineri: l'uomo che l'ha uccisa, l'aveva prima chiamata con il suo diminutivo 'Jenny' e poi ha fatto fuoco, tre volte. Fuggito in sella a una moto, e' stato inquadrato dalla telecamera un po' distante dal bar panificio dinanzi al quale e' avvenuto l'omicidio.

Gli scenari ipotizzati dagli investigatori per la sparizione dell'uomo sono due: una latitanza in piena regola, o un gesto estremo, come il suicidio. Ma al momento non ci sarebbero 'prove' concrete su nessuna delle due ipotesi. Bocche cucite dagli investigatori sulle ricerche del sospettato che la Procura ritiene indagato: sarebbe un uomo sui trent'anni, sposato, che lavora in un centro scommesse in un paese della provincia, con qualche frequentazione con ambienti criminali dei quartieri catanesi, ma piu' un "vanto" che un collegamento "serio".

Alle 18 a Lineri si è svolta una fiaccolata per ricordare Jenny Cantarero, una marcia per dire basta a tutte le forme di violenza.

La Procura di Catania e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo e continuano le ricerche da parte dei carabinieri dell'uomo indagato per l'omicidio,. L'uomo avrebbe avuto una relazione definita 'burrascosa' con la vittima ed è irreperibile dalla notte del delitto.