MISTERBIANCO, PADRE E FIGLIO IN CARCERE PER DETENZIONE DI ARMI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 56enne Carmelo MARLETTA e il figlio Sebastiano di anni 26, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

I due, già condannati dai giudici etnei per ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso, reati commessi il 17 ottobre 2011 a Misterbianco, dovranno scontare le pene comminategli equivalenti ad anni 5 e mesi 5 di reclusione, il padre, e anni 4 e mesi 11 di reclusione, il figlio.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Piazza Lanza.